Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок

Сотрудник полиции задержал канадского поп-певца Джастина Бибера из-за декоративного элемента на его дизайнерской обуви.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, о случившемся музыкант рассказал в stories своего Instagram-аккаунта.

Внимание правоохранителя привлек серый пластиковый ярлык на бежевых кроссовках Air Max 90, созданных компанией Nike в коллаборации с итальянским брендом Off-White. Полицейский решил, что дизайнерская деталь — это не что иное, как магнитная бирка из магазина, который якобы ограбил певец.

На ролике в соцсети 25-летний Бибер рассказывает о случившемся и шутит, что глава Off-White дизайнер Вирджил Абло его подставил. В итоге музыканту удалось убедить полицейского, что он не вор, а на его ногах — действительно модные кроссовки.

Стоимость модели Nike Air Max 90 Off-White составляет 600 долларов.