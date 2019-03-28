Выход Великобритании без соглашения может повлечь за собой нехватку в Германии продуктов медицинской промышленности. Об этом, как сообщила в четверг газета Handelsbalt, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает Арменпресс.

Как отмечает издание, при жестком Brexit потребуется, чтобы многие модели имплантов, кардиостимуляторов и продукции для исследования образцов крови заново прошли лицензирование. "В случае неупорядоченнного Brexit разумно предположить, что десятки тысяч изделий медицинского назначения не смогут продаваться и будут недоступны на европейском рынке", - приводит издание слова министра.

В среду британские парламентарии отвергли все восемь альтернатив сделки с ЕС по Brexit, что делает вариант жесткого Brexit все более вероятным. Ранее на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что Германия готовится к худшему сценарию с жестким Brexit.