Представители ЗПЧ зафиксировали недопустимую санитарно-гигиеническую ситуацию в школах и детских садах

Санитарно-гигиенические условия в школах и детсадах Армении, отсутствие горячей воды, отсутствие удобств для детей с инвалидностью, а также способы пользования питьевой водой неприемлемы.

Как передает «Арменпресс», об этом сегодня на пресс-конференции сказал омбудсмен Армении Арман Татоян, представляя свой внеочередной доклад по обеспечению санитарии и способов пользования питьевой водой в школах и детсадах.

В мае-июне 2018 года представители Аппарата омбудсмена посетили для мониторинга 201 учебное и дошкольное учебное заведение Еревана и областей -121 школу и 80 детских садов. Мониторинг проводился как в учреждениях с малым количеством учеников, так и с многочисленным количеством. Эксперты предварительно разработали специальные анкеты, а визиты были необъявленными.

«Во время нашего мониторинга многие дети отмечали, что избегают пользоваться туалетами из-за плохих санитарно-гигиенических условий. Были выявлены многочисленные случаи, отсутствия санузлов внутри здания, вследствие их расположения снаружи. Более того, были недопустимые случаи, когда унитазы не были помещены в закрытых камерах, или не были отделены перегородками», - отметил омбудсмен Арман Татоян, подчеркнув, что недоступность санитарных условий и воды в учебных заведениях может оказать негативное влияние на здоровье, развитие, мировоззрение, гигиеническое воспитание ребенка, а также на реализацию образовательного права.

В результате мониторинга выявлены следующие основные проблемы.

Из 121 школы только в 8, а из 80 детских садов только в 2 санузлы приспособлены для детей с ограниченными возможностями и из малоподвижных групп.

В санузлах унитазы не установлены в закрытых кабинах или не разделены перегородками.

В 71% школ помещения и санузлы не обеспечены жидким мылом.

Электрическими приборами для сушки рук, или бумажными одноразовыми полотенцами оборудованы только 7% санузлов школ.

Унитазы и другое оборудование учреждений не были в исправном состоянии.

В 86% школ отсутствовало теплое водоснабжение, а в детсадах только 44% санузлов обеспечены теплым водоснабжением.

В 61% случаев школьники пьют воду в основном из кранов руками или общей чашкой, что является наибольшим риском распространения болезней и инфекций.

В 35% школ отсутствуют на каждом этаже обособленные по половому признаку санузлы.

В учебных заведениях не ведется систематической статистики доступности воды и санитарии.

Сотрудники учреждения не осведомлены должным образом о санитарных правилах, установленных национальным законодательством и т. д.

В докладе также были отмечены законодательные проблемы, для решения которых делаются конкретные предложения.

Несмотря на то, что приказы и решения компетентных органов относительно санитарных требований, предъявляемых учебным заведениям, могли быть приняты позже, чем построены школы, это обстоятельство не может быть обоснованием для отсутствия достаточных условий, и государство должно предпринять шаги для инвентаризации существующего положения соответственно с новыми нормами и разработать комплексную программу действий по обеспечению санитарно-гигиенических условий во всех школах и детских садах.