Несколько человек выпрыгнули из окон горящего небоскреба в столице Бангладеш
16:09, 28 Март, 2019
Сильный пожар произошел в небоскребе в столице Бангладеш Дакке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг британская газета Daily Star.
По данным издания, шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания. Они были незамедлительно доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего неизвестно.
Кроме того, на снятых очевидцами кадрах видно, как несколько человек пытаются спуститься по лестнице с внешней стороны небоскреба.
На место происшествия прибыли пожарные и вертолеты. Находящихся в здании людей эвакуируют.
По последним данным, пожар вспыхнул около часа дня по местному времени (09:00 мск). Причина возгорания устанавливается.