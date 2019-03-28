Уголовное дело Левона Ераносяна передано судье Арутюну Манукяну

Уголовное дело обвиняемого в превышении должностных полномочий бывшего командующего Внутренними войсками Полиции РА, генерал-лейтенанта Левона Ераносяна передано судье общей юрисдикции Еревана Арутюну Манукяну.

Об этом «Арменпресс» стало известно из судебно-информационной системы «Datalex».

Левону Ераносяну предъявлено обвинение в том, что он с применением специальных средств умышленно совершил действия, выходящие за рамки его полномочий, которые нанесли существенный ущерб правам и законным интересам граждан, а также по неосторожности повлекли тяжелые последствия.

В отношении бывшего командующего Внутренними войсками полиции Армении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде из страны.

Левону Ераносяну предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 309 (превышение должностных полномочий).

Левон Ераносян был приглашен в Специальную следственную службу по делу о применении спецсредств в ходе столкновений на проспекте Баграмяна и в начале улицы Арцаха 16 и 22 апреля 2018 года.