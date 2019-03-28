Власти Армении пытаются сохранить баланс в отношениях с Россией и США: Пол Стронски

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски положительно оценивает принятие осторожной позиции властей США и Российской Федерации в связи с событиями в Армении в апреле-мае 2018 года.

Как сообщает «Арменпресс», 28 марта на конференции «Армения на пороге перемен» Пол Скринский отметил, что США и Россия не превратили эти события в геополитическую проблему. По словам исследователя, причина в том, что две сверхдержавы научились на своих ошибках, в частности, на событиях в Украине в 2014 году.

“Старая и новая политические команды Армении также осознали опасность того, что могло произойти, но все были осторожны. Все каналы связи были открыты между Ереваном, Вашингтоном и Москвой", - сказал Стронски.

По словам эксперта, США не ожидаю от Армении серьезного сдвига во внешней политике после внутриполитических изменений.

«Отношения США с Арменией довольно позитивные. Вы можете быть стратегическим партнером со страной, но иметь хорошие отношения с другой страной. Это была одна из вещей, которую бывшие власти сделали очень хорошо, и эти власти также пытаются сохранить этот баланс», - заключил Стронски.