СНБ Армении задержала судью в момент получения взятки в особо крупных размерах

В результате мероприятий, проведенных соответствующими подразделениями Службы национальной безопасности Армении, получены данные о требовании судьей взятки в особо крупных размерах за совершение определенных действий в пользу лица в рамках своих полномочий.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий под контролем сотрудников Службы национальной безопасности Армении, сумма взятки была передана судье через соучастника юриста, после чего полученная сумма была обнаружена у него и изъята.

В связи с получением судьей взятки в особо крупных размерах, пособничестве последнему и даче взятки в особо крупных размерах по пунктам 2 и 3 части 4 статьи 311, пунктам 2 и 3 части 4 статьи 38-311 и пункту 1 части 3 статьи 312 Уголовного кодекса РА в следственном департаменте Службы национальной безопасности РА возбуждено уголовное дело, которое для проведения предварительного следствия направлено в Специальную следственную службу.

Сразу после совершения преступления в порядке, установленном статьей 51 конституционного закона РА "Судебный кодекс РА", задержанный судья был взят под стражу, о чем в установленном статьей порядке были уведомлены председатель Высшего Судебного Совета и генеральный прокурор РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.