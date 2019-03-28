СМИ: Анджелина Джоли может сыграть в фильме "Вечные"
Анджелина Джоли может принять участие в фильме Disney и Marvel "Вечные". Как передает Арменпресс, о начале переговоров актрисы с продюсерами картины сообщил источник портала Deadline.
Фильм режиссера Хлои Чжао расскажет о расе суперлюдей Вечные, которая была создана разумными космическими существами Целестиалами.
Кого может сыграть Анджелина Джоли пока не уточняется.
В компании Disney никак не комментируют информацию об участии актрисы в фильме.
Впервые комикс "Вечные" вышел в США в июле 1976 года.
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