Подписан протокол об изменениях в соглашение о военной базе России в Киргизии

Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военный базы на территории республики. Церемония обмена соответствующими документами прошла в присутствии президентов двух стран - Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова - по итогам их переговоров в Бишкеке.

С российской стороны подпись под протоколом поставил замминистра обороны Александр Фомин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно проекту протокола, опубликованному ранее на официальном портале правовой информации, Россия несколько увеличит площадь арендуемых ею земель под военные объекты - почти на 60 га, и пропорционально этому вырастет стоимость аренды базы - на $291,5 тыс., до почти $4,8 млн в год. В соглашении будут также прописаны такие понятия как "беспилотный летательный аппарат" и "беспилотная авиационная система", внесен ряд других изменений.