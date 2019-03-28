СМИ: Китай сворачивает программу субсидирования электромобилей

Власти Китая объявили о значительном сокращении субсидий производителям электромобилей и намерены полностью свернуть эту программу в 2020 году. Об этом сообщает в четверг газета South China Morning Post.

По ее данным, с 25 июня субсидии на выпуск электромобилей с дальностью пробега от 300 до 400 км на одной зарядке будут урезаны до 60% - до 18 тыс. юаней ($2676) за машину. Сокращение для транспортных средств с дальностью хода от 400 км составит 50%. И не будут подлежат субсидированию электромобили с запасом хода менее 250 км (ранее было 150 км),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечают эксперты отрасли, нынешние меры правительства оказались более значительными, чем ожидал рынок. "Снижение субсидий повлечет удорожание электромобилей для покупателей и скажется на продажах в ближайшие месяцы", - отметил сотрудник компании Yiyou Auto Service Тянь Маовэй из Шанхая.

В Китае с 2009 года были инициированы программы поддержки производителей электромобилей, включающие налоговые льготы и субсидии, которые позволяют снизить стоимость продукции для покупателей. Своего пика такая политика достигла в 2014 году, после чего начала идти на спад. Власти исходят из того, что такие типы машин сейчас стали менее дорогостоящими и более эффективными и призывают производителей делать ставку на инновации и конкуренцию, а не на субсидии.

В прошлом году объем продаж работающих на экологически чистых источниках энергии автомобилей в Китае достиг почти 1,3 млн единиц, увеличившись на 61,7%.