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В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году


ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов на станциях "Лубянка" и Парк культуры" Московского метрополитена в 2010 году. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Центре общественных связей  ФСБ России.

В ФСБ напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году.

Задержанный доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

9 марта 2010 года террористки-смертницы устроили теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве. Тогда в результате двух взрывов погибли 39 человек, еще 128 пострадали. 




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