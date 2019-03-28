В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году

ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов на станциях "Лубянка" и Парк культуры" Московского метрополитена в 2010 году. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году.

Задержанный доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

9 марта 2010 года террористки-смертницы устроили теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве. Тогда в результате двух взрывов погибли 39 человек, еще 128 пострадали.