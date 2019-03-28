Президент Sony Кадзуо Хираи ушел в отставку

Президент японского производителя электроники Sony Кадзуо Хираи принял решение уйти в отставку со своего поста в корпорации, в которой он проработал в общей сложности 35 лет. Об этом говорится в заявлении компании по итогам состоявшихся в четверг выборов нового руководства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В прошлом году Хираи также перестал выполнять обязанности председателя совета директоров корпорации. "После того, как я передал эстафету нынешнему главе Кэнъитиро Ёсиде в апреле прошлого года у меня появилась возможность в качестве президента обеспечить плавный переход в управлении компанией. Я уверен, что Sony вместе с господином Ёсида ждет светлое будущее, я также благодарен всем, кто поддерживал меня на протяжении 35-летнего пути в компании", - отметил Хираи в своем завлении.

Он занимал пост президента и председателя совета директоров Sony с 2012 года. Теперь обе эти должности совмещает 58-летний Кэнъитиро Ёсида.