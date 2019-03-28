В ОДКБ повысилось уважение к Армении: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на мнения о провале Армении в Организации Договора о коллективной безопасности.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении в своем заключительном выступлении в рамках обсуждения доклада о ходе выполнения и результатах программы правительства ответил на мнения о том, что Армения провалилась в ОДКБ, заявив, что в ОДКБ Армения преуспела. «Сегодня в ОДКБ наш голос слышен, мы высказываем, то что нужно, и позвольте сказать, что уважение к нам увеличилось», - сказал Пашинян. По его словам, то что Армения в этой структуре занимала временную должность на один месяц больше, или меньше не критерий. При этом он подчеркнул, что не может кому-либо запретить считать это критерием, однако подчеркнул, что у него иные критерии и иные оценки.