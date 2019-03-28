В США подтвердили, что Китай пошел на беспрецедентные уступки в технологической сфере

Китай пошел на беспрецедентные уступки США в технологической сфере по целому ряду вопросов, включая отход от принуждения работающих в КНР американских компаний к передаче технологий, чтобы ускорить ход переговоров о торговле. Об этом сообщили агентству Reuters четыре высокопоставленных источника в правительстве США.

По словам одного из источников, новые предложения Пекина предполагают более масштабные изменения, чем любые условия, излагавшиеся ранее китайской стороной.

"Если посмотреть на тексты месячной давности и сравнить их с сегодняшним, то мы сделали шаг вперед во всех сферах. Однако мы еще не достигли всего, чего хотим", - заявил один из собеседников агентства на условиях анонимности,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее сообщалось, что работа над письменным соглашением США и Китая о торговле ведется по шести направлениям: принудительная передача технологий и кибербезопасность, права интеллектуальной собственности, услуги, валюта, сельское хозяйство, а также нетарифные барьеры торговли.