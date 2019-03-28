Армянские стрелки могли бы сделать больше на чемпионате Европы: спортсмены оценивают свои выступления

По мнению членов сборной по стрельбе, спортсмены могли бы добиться лучшего результата на чемпионате Европы.

Во время встречи с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» серебряный призер молодежного чемпионата Европы Ованес Маргарян одной из причин неудовлетворительных результатов посчитал недостаток опыта. «Получился довольно сложный турнир. В Европе много спортсменов высокого уровня. Мы достигаем результата благодаря большим усилиям и тренировкам. Во время нашего участия в чемпионате Европы ощущался недостаток опыта. Я мог бы сделать больше», - сказал он. Другой член сборной Завен Игитян, который был очень близок к завоеванию бронзовой медали на чемпионате Европы, подчеркнул, что на результат оказало решающее влияние и волнение. «Я занял 4-е место, но мог бы и больше. В финале после первых выстрелов я шел на первое место, но отстал от других на один выстрел и занял 4-е место. Это тоже из-за нехватки опыта. Было и волнение, и напряжение. Я надеюсь, что мы начнем больше участвовать в международных турнирах, и сможем набрать больше опыта», - заключил спортсмен.

На чемпионате Европы, проходящем с 16-го по 25-е марта в Хорватии представитель Армении Оганес Маргарян в упражнении смешанный забег показал отличный результат. Он набрал 378 баллов и занял 2 место в молодежном чемпионате в возрасте до 21 года. И ему не хватило всего 1 очка, чтобы стать чемпионом Европы среди молодежи.

А Завен Игитян на чемпионате Европы среди юношей, в виде «пистолет», набрав 572 очка, вышел в финал.

В финале с 198.4 очками занял 4-е место.