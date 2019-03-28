В Бангладеш женщина родила дважды за месяц
Жительница Бангладеш родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее сына, сообщает портал Asia One.
Первый ребенок 20-летней Арифы Султаны родился в конце февраля. Роды прошли без осложнений, однако врачи не заметили, что у женщины из-за редкой аномалии имелась вторая матка. В ней росли еще два плода,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Через месяц у Султаны снова отошли воды. Ей сделали экстренное кесарево сечение и извлекли близнецов – мальчика и девочку. Дети оказались здоровыми.
Власти намерены провести проверку в этой больнице. Саму женщину отпустили домой.
- 14:39 Президент Sony Кадзуо Хираи ушел в отставку
- 14:36 В WhatsApp появится режим темного экрана
- 14:25 В США подтвердили, что Китай пошел на беспрецедентные уступки в технологической сфере
- 14:17 В Бангладеш женщина родила дважды за месяц
- 13:42 Новый президент Казахстана посетит Россию на следующей неделе
- 13:35 По мнению премьера, «источником финансирования» экономической революции должна быть банковская система
- 13:34 Президент Киргизии назвал визит Путина историческим событием
- 13:18 Президент Грузии заявила о намерении продолжить курс на вступление в НАТО
- 12:59 Источник: в Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев
- 12:57 Давид Тоноян обсудил с руководством американского штата Канзас перспективы сотрудничества
- 12:53 Число погибших из-за циклона в Мозамбике выросло до 468
- 12:51 Роскачество назвало лучшие смартфоны
- 12:49 Президент Саргсян встретился со слушателями Школы лидерства
- 12:46 ОБСЕ провела мониторинг на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана
- 12:44 В Армении вновь выпадет снег, температура воздуха понизится на 7-10 градусов
- 12:25 США намерены установить постоянное присутствие на Луне
- 12:15 ВС Мальты взяли под контроль захваченное мигрантами судно
- 12:06 Минздрав Армении призывает прекратить неуместные спекуляции вокруг прививок
- 12:04 Государственный министр Арцаха принял представителей компании “ВАБАТЕКС”
- 11:58 Сотрудники мэрии Еревана незаконно взимали деньги у частных предпринимателей, занимающихся торговлей. Возбуждено уголовное дело
- 11:53 Глава исполкома СНГ считает, что необходимо наращивать расчеты в нацвалютах
- 11:51 Никол Пашинян уверен, что соглашение о создании зоны свободной торговли Иран-ЕАЭС исходит из интересов Армении
- 11:48 Аэропорт Сингапура седьмой год подряд признан лучшим в мире
- 11:36 Трое членов руководства Франции решили покинуть свои посты
- 11:19 При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
- 11:16 США готовят новые санкции против Москвы
- 11:13 Выравнивание подоходного налога в первую очередь направлено на сферу высоких технологий: Пашинян
- 11:07 Спад в сфере сельского хозяйства был связан и с теневыми садами
- 11:01 СМИ: власти Гватемалы объявили траур в связи с гибелью 30 человек в ДТП
- 10:47 В Техуте мы дошли до этапа, когда происходят реальные действия: Никол Пашинян
- 10:43 SANA сообщило об ударе ВВС Израиля на сирийский Алеппо
- 10:30 Правительство Армении получит заключение международной экспертизы: Никол Пашинян коснулся проблемы месторождения Амулсара
- 10:28 В Венесуэле объявили четверг третьим выходным подряд из-за блэкаута
- 10:25 Трамп высказался за хорошие отношения США с Россией и Китаем
- 10:13 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
21:03, 22.03.2019
Просмотрели 2014 раз Отец осужденного в Азербайджане гражданина Армении посетил нарушившего госграницу Армении азербайджанца
16:04, 23.03.2019
Просмотрели 1338 раз Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс
21:20, 22.03.2019
Просмотрели 1331 раз Парафирован проект Плана консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и Украины на 2019-2020 годы
16:41, 23.03.2019
Просмотрели 1241 раз Вопрос генсека ОДКБ продолжает обсуждаться внутри структуры – Армения отреагировала на заявление Семерикова
17:12, 22.03.2019
Просмотрели 1129 раз Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс выдвинута кандидатом в мэры Зугдиди