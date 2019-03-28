Политика госдолга - общая повестка дня правительства

По мнению премьер-министра РА Никола Пашиняна, вопрос увеличения госдолга в ВВП имеет стратегическое значение, и решение должно быть принято в результате обсуждений.

По сообщению «Арменпресс», об этом Пашинян сказал во время представления доклада о ходе выполнения программ правительства и результатах в Национальном собрании, отвечая на замечание депутата фракции «Процветающая Армения» Микаела Мелкумяна. «У нас есть 13 проектов, часть которых можно назвать мегапроектами и мы их представили в ЕС. Наши международные партнеры готовы участвовать в реализации этих проектов, но они говорят очень логичные вещи. Они говорят, что нам тоже нужно вкладывать деньги, потому что трудно представить, чтобы какая-либо международная организация на 100% финансировала бы программу. И политика нашего государственного долга есть в нашей общей повестке», - сказал Пашинян.

По его мнению, с другой стороны нужно вести активную борьбу с теневой экономикой. Он отметил, что есть эксперты Международного валютного фонда, которые считают, что в Армении до 50-60% тени. «Если мы будем бороться с тенью, уровень нашего ВВП увеличится и в ВВП снизится порог долга.

Но возможно, что так не произойдет. Мы должны подумать, готовы ли мы поднять этот порог на 10%, доведя его до 70%»,-заметил Пашинян.

По его словам, это вопрос, который нужно обсудить вместе и принять решение. Премьер-министр посчитал что повышение порога долга имеет стратегическое значение, а не партийное или правительственное.

Общая сумма государственного долга Армении, которая является суммой долга правительства и Центрального банка, по состоянию на 31 декабря каждого года не должна превышать 60% ВВП страны за предыдущий год.