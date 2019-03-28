Новый президент Казахстана посетит Россию на следующей неделе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля посетит с официальным визитом Россию, сообщила его пресс-служба.

Это первая зарубежная поездка Токаева в качестве главы государства.

"Главным пунктом программы станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", — уточняется в релизе.

Повестка встречи двух лидеров содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

По итогам визита планируется подписание двусторонних документов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Токаев возглавил Казахстан после ухода с поста Нурсултана Назарбаева. В следующем году в стране должны пройти президентские выборы.