Президент Киргизии назвал визит Путина историческим событием

Визит президента России Владимира Путина в Киргизию - это историческое событие для двусторонних отношений, заявил в четверг после встречи с российским лидером глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Это историческое событие в наших отношениях", - заявил лидер киргизского государства.

По словам Жээнбекова, прошедшие переговоры глав государств были очень содержательными. "Переговоры прошли в духе взаимного доверия и взаимопонимания, мы заключили много взаимовыгодных соглашений и выразили заинтересованность в дальнейшем многоплановом сотрудничестве", - подчеркнул он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам лидера Киргизии, основными на повестке дня стали вопросы углубления торгово-экономических связей, устранения барьеров в торговле и сотрудничества в сельском хозяйстве. Также стороны обсудили воплощение совместных инфраструктурных проектов и привлечение российских инвестиций в экономику Киргизии.

Президент России в четверг прибыл в Киргизию с государственным визитом. В рамках мероприятия стороны подписали пакет документов о двустороннем сотрудничестве.