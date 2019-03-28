По мнению премьера, «источником финансирования» экономической революции должна быть банковская система

Для «финансирования» экономической революции в Армении государство найдет несколько источников. Одним из них будет банковская система.

Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании в своем заключительном выступлении представления хода выполнения программы правительства сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь замечаний депутата от партии «Процветающая Армения» Микаела Мелкумяна.

Мелкумян отметил, что правительство после политической революции заявляло, что оно должно осуществить также и экономическую революцию. «Недостаточно только говорить, что нужно обеспечить работой, чтобы люди могли работать. Если мы говорим крестьянину, что он должен построить хлев, а потом сам приобрести скот, то сначала надо понять, есть ли у него эти возможности, или нет. Мы выражаем хорошие пожелания, что мы должны внести изменения, но задаем ли мы вопрос: откуда эти деньги должны прийти?», - поинтересовался Мелкумян.

Никол Пашинян отметил, что поднимается очень важный вопрос, кто должен финансировать экономическую революцию? «Мы должны найти не только один финансовый источник. С другой стороны, хочу сказать, что, на мой взгляд, одним из важных источников этого финансирования должна быть наша банковская система. В наш адрес звучат обвинения в том, что мы много общаемся с банковским лоббингом, и у банков есть много возможностей лоббировать. В действительности это мы инициируем тесное сотрудничество в этом процессе. Мы постоянно ставим перед банковской системой задачу, что они должны финансировать эти процессы и сделать финансовые средства более доступными», - сказал премьер-министр.

По его словам, учитывая профессиональные возможности Центрального банка, он должен быть больше вовлечен в программы по повышению финансовой грамотности граждан в плане экспертного вмешательства.

По словам Пашиняна, он не видит ничего негативного в этом сотрудничестве. Он заверил, что они не подвержены никакому лоббингу.