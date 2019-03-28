Президент Грузии заявила о намерении продолжить курс на вступление в НАТО

Грузия продолжит процесс интеграции в НАТО, а также курс на развитие демократии в стране и усиление безопасности. Об этом в четверг заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Целью Грузии является вступление в НАТО, мы продолжим делать активные шаги в сторону интеграции страны в альянс, усиления демократии и безопасности. Курс Грузии на вступление в НАТО не направлен против каких-либо других стран", - отметила она в Совместном центре обучения и оценки НАТО - Грузия (JTEC) в Крцаниси на окраине Тбилиси, где с 18 по 29 марта проходят командно-штабные учения NATO - Georgia Exercise 2019.

По ее словам, "интеграция Грузии в НАТО призвана способствовать безопасности страны и утверждению мира в регионе",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду начался двухдневный визит в Тбилиси делегации военного комитета НАТО под руководством председателя комитета маршала авиации Стюарта Пича. На встрече с ним также присутствуют премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и министр обороны Леван Изория. Репортаж с их пребывания в Крцаниси и выступление главы государства транслировались в прямом эфире тбилисского телеканала "Имеди".