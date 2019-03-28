Источник: в Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев

Бывший губернатор Хабаровского края и бывший полномочный представитель президента РФ в ДФО 70-летний Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела. Как сообщил источник в правоохранительных органах, силовики проводят обыски в администрации Хабаровского края.

"Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках возбужденного уголовного дела. В администрации Хабаровского края в настоящее время проводятся обыски", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следственные действия начались еще накануне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил ранее источник ТАСС в правоохранительных структурах региона, помимо обысков в здании правительства Хабаровского края, ведутся обыски в офисах, где работают члены семьи Ишаева.

Бывшему губернатору Хабаровского края может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении.