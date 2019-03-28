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Давид Тоноян обсудил с руководством американского штата Канзас перспективы сотрудничества


В рамках рабочего визита 27 марта министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с руководством штата Канзас США, в частности, с членами правительства штата Канзас - секретарем сельского хозяйства Майком Бимом, секретарем торговли Дэвидом Толандом и секретарем здравоохранения Ли Норманом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встреч были обсуждены перспективы сотрудничества между Арменией и штатом Канзас США в оборонной сфере, а также в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и торговли.




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