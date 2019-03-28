Число погибших из-за циклона в Мозамбике выросло до 468

Число жертв тропического циклона "Идаи" в Мозамбике увеличилось до 468, сообщает местное издание Paisсо ссылкой на главу Национального института управления бедствиями Аугусту Майту.

Ранее сообщалось о 447 погибших. Президент страны Филипе Ньюси также заявлял, что всего в стране в результате стихии могли погибнуть более тысячи человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент речь идет об около 795 тысячах человек, которых затронула стихия. К сожалению, число погибших возросло с 447 до 468", - приводит издание слова Майту.

Тропический циклон "Идаи" обрушился на юго-восточное побережье Африки в середине марта и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави. В Мозамбике больше всего в результате стихии пострадал город Бейра.