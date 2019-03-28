Роскачество назвало лучшие смартфоны

Samsung Galaxy S10 признан лучшим смартфоном по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT).

Второе и третье место заняли модели Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Далее следуют Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Смартфоны Samsung продемонстрировали лучшие качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость. По показателю качества фото- и видеосъемки лидером стал iPhone XS Max, однако эта модель фактически провалила проверку на прочность, отметили эксперты.

Всего в ходе исследования специалисты проверили более 300 моделей по 229 параметрам качества и безопасности. При этом оценивались не только общие критерии, такие как мощность, многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса, но и более специфические параметры.