В Армении вновь выпадет снег, температура воздуха понизится на 7-10 градусов

В Шираке, Лори, Тавуше, Гегаркунике, горных районах Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзора, предгорьях Сюника и Арцаха 29-30 марта ожидаются обильные снегопады, в отдельных местах-метель, низкая горизонтальная видимость

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, 31 марта сила циклона ослабнет, однако осадки продолжатся.

Днем 28-го, с 29 по 31 марта, с 1 по2 апреля время от времени ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в виде снега, в долинах - в виде дождя. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха 29-30 марта в дневные часы понизится на 7-10 градусов.

В Ереване днем 28-го, 29-31 марта, 1-2 апреля время от времени ожидаются осадки, 30-го марта в высоких зонах - в виде снега.