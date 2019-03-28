ОБСЕ провела мониторинг на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана

28 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел Арцаха, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевые помощники ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова):

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения со стороны Арцаха сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.