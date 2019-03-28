Президент Саргсян встретился со слушателями Школы лидерства

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел рабочий завтрак со слушателями Школы лидерства

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саркисян имел непосредственную беседу с молодежью, в формате диалога отвечал на вопросы, касающиеся перспективных сфер экономики, и также выслушал мнения и точки зрения молодежи.

Подчеркнув роль молодежи как завтрашних лидеров, президент отметил важность их участия и вовлеченности в различные сферы жизни страны.

Президент отметил, что во всех сферах, обеспечивающих прогресс страны, нужно стремиться быть лучшими, а основным путем для достижения этого является образование.