США намерены установить постоянное присутствие на Луне

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.

"Одним из главных наших приоритетов в настоящее время является возвращение на Луну. В этот раз мы сделаем это не так, как во времена экспедиции Apollo. В этот раз полет на Луну закончится постоянным присутствием", - сказал Брайденстайн в среду во время слушаний в подкомитете по вопросам торговли, юстиции, науки и связанных с ними учреждений Палаты представителей Конгресса США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это значит, что мы там останемся. Это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой", - пояснил он.

Во вторник вице-президент США Майкл Пенс заявил на заседании Национального космического совета в Хантсвилле, что астронавты США вернутся на Луну в ближайшие пять лет.