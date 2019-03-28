ВС Мальты взяли под контроль захваченное мигрантами судно

Вооруженные силы Мальты в четверг взяли под контроль захваченное мигрантами судно Elhibru 1 в Средиземном море и сопровождают корабль к берегу, сообщил местный департамент информации.

Ранее сообщалось, что более 100 мигрантов захватили спасшее их торговое судно и направились в сторону Мальты. Захват, предположительно, произошел у побережья Ливии. Судно направлялось из Турции, большую часть команды составляют турецкие граждане.

Вооруженные силы Мальты установили связь с судном Elhibru 1, когда оно находилось на расстоянии около 30 морских миль и продолжало движение в направлении острова, отмечается в сообщении. Капитан не контролировал судно, ему и его команде угрожали мигранты, требовавшие доставить их на Мальту. Сообщается, что патрульный корабль вооруженных сил страны не позволил судну войти в территориальные воды Мальты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Команда особого назначения Вооруженных сил Мальты была отправлена на борт, чтобы обезопасить судно и передать капитану управление", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники вооруженных сил сопровождают судно к одному из мальтийских портов, где мигранты будут переданы полиции для дальнейшего расследования. Ожидается, что судно зайдет в порт в 8:30 местного времени (10:30 мск).