Минздрав Армении призывает прекратить неуместные спекуляции вокруг прививок

Министерство здравоохранения Республики Армения распространило заявление, в котором призвало прекратить неуместные спекуляции относительно вакцинации и начать конструктивный процесс, основанный на данных доказательной медицины.

«Арменпресс» представляет заявление Министерства здравоохранения Армении:

«В Армении на протяжении уже многих лет не регистрируется ряд заболеваний, предотвращаемых прививками: полиомиелит, дифтерия, столбняк, местные случаи кори, краснухи и т. д. Примечательно, что именно в эти дни в Европе бушует эпидемия кори и зарегистрировано более пяти десятков смертей, в Армении случаев нет, благодаря успешному процессу вакцинации в нашей стране. В мире в виде реверсивных вспышек также наблюдается и дифтерия, сопровождающаяся случаями смерти.

Министерство Здравоохранения строго осуждает любые попытки дестабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Распространяемая дезинформация и сплетни могут способствовать формированию и углублению атмосферы страха и недоверия среди населения, что чревато серьезными последствиями и может поставить под угрозу стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране, достигнутую с большим трудом в течение лет, тем самым угрожая здоровью каждого ребенка и человека.

Принимая за основу вышесказанное, Министерство здравоохранения выражает свою озабоченность по поводу этой ситуации и призывает прекратить неуместные спекуляции вокруг вакцинаций, в том числе и против папилломавирусной инфекции человека и начать конструктивный процесс, основанный на данных доказательной медицины».