Государственный министр Арцаха принял представителей компании “ВАБАТЕКС”

27 марта Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян принял представителей компании «ВАБАТЕКС», производящей и устанавливающей градозащитные сети в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата госминистра Республики Арцах, приветствуя присутствующих, государственный министр отметил, что противоградовые средства имеют важное значение для развития сельского хозяйства в Арцахе. По словам Г.Мартиросяна, за прошедшие годы в этом направлении были предприняты практические шаги, однако и сейчас есть проблема повышения эффективности. «Град продолжает оставаться одним из самых опасных и вероятных рисков в деле развития сельского хозяйства и основания новых садов в Арцахе. В этом плане мы считаем, что ваш опыт и профессиональная консультация будут необходимой поддержкой» - сказал Г.Мартиросян.

В ходе встречи ответственные лица компании представили преимущества предлагаемых услуг и выразили готовность в случае возможного сотрудничества привлечь и европейских специалистов.

Участники встречи обменялись мнениями вокруг вопросов гарантийного обеспечения противоградовой сети, устойчивости к погодным условиям, компенсации в рассрочку и других технических вопросов.

Во встрече принимали участие также министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян, директор «Фонда содействия селу и сельскому хозяйству» Тигран Цатрян, руководители администраций районов.