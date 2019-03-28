Сотрудники мэрии Еревана незаконно взимали деньги у частных предпринимателей, занимающихся торговлей. Возбуждено уголовное дело

Мэр Еревана Айк Марутян 18 марта 2019 года обратился с письмом к Генеральному прокурору РА, сообщив об обстоятельствах, выявленных в рамках возбужденного административного производства.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, на рынке сельскохозяйственной продукции без соответствующих разрешений были получены предусмотренные законом пошлины и платежи от нескольких частных предпринимателей, занимающихся организацией и реализацией общественного питания, а также реализацией алкогольных напитков, однако они не поступили в информационную базу программы учета местных пошлин мэрии Еревана.

Сообщение с целью подготовки материалов в уголовно-процессуальном порядке было отправлено из прокуратуры РА в отдел Малатии управления города Еревана Полиции РА.

В ходе подготовки материалов были получены фактические данные о том, что 9 частных предпринимателей в 2015-2018 годах, в течение своей деятельности в разные периоды, за организацию и реализацию продуктов питания на рынке сельскохозяйственной продукции, действующем на улице Раффи города Ереван, а также за реализацию алкогольных напитков ежегодно выплачивали сотрудникам аппарата главы административного района Малатия-Себастия в качестве налога сумму от 41 тыс. до 86 тыс. драмов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых отделом Малатии управления города Еревана Полиции РА, выяснилось, что в 2016-2017гг. налоги получали два специалиста, занимающихся организацией питания и реализацией алкогольных напитков на указанном рынке, отдела торговли и обслуживания аппарата руководителя административного района Малатия-Себастия.

Учитывая, что в подготовленных материалах имеются данные, содержащие признаки преступления незаконного финансирования общественным служащим, лица, не являющегося должностным, в прокуратуре административного района Малатия-Себастия возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 311 1 УК РА.

Следствие поручено следственному отделу административного района Малатия-Себастия СК Армении.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.