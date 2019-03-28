Глава исполкома СНГ считает, что необходимо наращивать расчеты в нацвалютах

Наращивание расчетов в национальных валютах является наиболее актуальной задачей в финансовой сфере для стран-участниц СНГ, заявил в четверг глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

В Ташкенте в четверг открылся международный финансово-банковский форум, в котором участвуют более 400 представителей из почти 20 стран. Организаторами мероприятия выступили узбекское ООО "Информационно-рейтинговое агентство SAIPRO" и финансово-банковский Совет СНГ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Заглядывая в будущее, мы приступили к разработке проекта стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В финансовой сфере наиболее актуальной задачей на перспективу является наращивание расчетов в национальных валютах государств СНГ", - сказал Лебедев на открытии форума.