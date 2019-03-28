Аэропорт Сингапура седьмой год подряд признан лучшим в мире

Сингапурский аэропорт Чанги седьмой год подряд признан лучшим аэропортом мира. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании-оператора "Чанги групп" по результатам международного исследования, проведенного авторитетной компанией Skytrax.

Руководитель Skytrax Эдвард Плэйстид отметил "невероятное достижение - семь лет подряд занимать высшую строчку, которое подчеркивает популярность Чанги среди международных путешественников".

Второе место занял токийский Ханэда, а на третьем - сеульский Инчхон, за ним следует аэропорт в Дохе. Самое высокое место среди европейских занял аэропорт Мюнхена, который расположился на седьмой строчке. Московский аэропорт Шереметьево занимает 63-е место, Домодедово - 80-е,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Исследование проводилось на основе опроса более 13 млн путешественников среди представителей 105 государств и территорий. Респонденты оценивали 550 аэропортов по всему миру по различным параметрам, в том числе прохождение регистрации, прибытие, пересадки на стыковочные рейсы, система безопасности в целом, наличие и ассортимент магазинов и прочее.