Никол Пашинян уверен, что соглашение о создании зоны свободной торговли Иран-ЕАЭС исходит из интересов Армении

Соглашение, направленное на формирование зоны свободной торговли между Ираном и странами ЕАЭС, исходит из интересов нашей страны. А товары местного производства не будут уступать товарам, импортируемым с низкими таможенными пошлинами, если производители, сельскохизяйственники действительно будут делать хорошую работу.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя результаты и ход реализации программ правительства.

Депутат фракции «Мой шаг» Лилит Степанян поинтересовалась, возможно ли, что соглашение создаст некоторые риски для хозяйствующих субъектов сельскохозяйственной и тепличной сферы в Армении. «Есть ли в основе соглашения конкретные расчеты относительно того, например, сколько будет стоить 1 кг картофеля, если он будет импортирован в Армению из Ирана?», - спросила депутат.

Никол Пашинян подчеркнул, что соглашение о свободной торговле не только о том, что из Ирана могут импортировать товары в Армению, но и экспортировать их из Армении в Иран. «Интересно то, что 3-миллионный рынок заключает контракт с условно 80-миллионным рынком, и первая реакция заключается в том, что могут оттуда привезти картофель, и цена на картофель подешевеет. У нас есть потенциал для экспорта 100 тысяч тонн картофеля в год, который мы не можем экспортировать. Мы открываем для себя 80-миллионный рынок и говорим, что наш 3-миллионный рынок могут захватить. Если не будем работать, то да, смогут захватить», -заметил Пашинян и подчеркнул, что компонент интеллектуальной работы в сфере сельского хозяйства должен увеличиться, а компонент физической работы уменьшится.

Он отметил, что конкретных расчетов нет, сколько будет стоить импортируемый из Ирана картофель, однако заверил, что есть расчеты, что этот договор выгоден Армении и исходит из интересов Армении.

Парламент Армении ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и странами ЕАЭС на заседании 27 марта. Согласно этому соглашению, таможенные пошлины на экспорт ряда товаров в Иран будут снижены, также будут снижены и некоторые пошлины на импорт из Ирана в Армению.