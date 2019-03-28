Трое членов руководства Франции решили покинуть свои посты

Сразу трое высокопоставленных членов французского правительства уходят со своих постов в связи с планами участвовать в выборах, сообщает в среду радио Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.

Правительство покидает министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, госсекретарь по вопросам цифровых технологий при министерстве экономики и финансов Мунир Мажуби и официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, работающий в ранге госсекретаря при премьере.

По данным местных СМИ, уход Луазо связан с ее участием от партии "Вперед, Республика!" в выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В свою очередь Гриво и Мажуби являются потенциальными кандидатами от партии "Вперед, Республика!" на пост мэра Парижа.