При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны страны.

Погибли 13 военнослужащих.

Ми-8 вместе с тремя другими боевыми вертолетами следовал из Актау в Шымкент. Перелет проходил ночью, была плохая погода,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сначала о крушении сообщило МВД республики. Позднее президент Касым-Жомарт Токаев заявил о гибели экипажа.