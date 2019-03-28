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При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных


В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны страны.

Погибли 13 военнослужащих.

Ми-8 вместе с тремя другими боевыми вертолетами следовал из Актау в Шымкент. Перелет проходил ночью, была плохая погода,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сначала о крушении сообщило МВД республики. Позднее президент Касым-Жомарт Токаев заявил о гибели экипажа.

 

 

 

 




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