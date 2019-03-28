США готовят новые санкции против Москвы

Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон совместно с НАТО через неделю объявит о новых санкциях в отношении России. По его словам, санкции связаны с активностью России на Украине.

"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить об еще одной серии мер, которые мы примем вместе", - сказал Помпео во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. Помпео ожидает, что США вместе с партнерами на НАТО смогут объявить о новых мерах в отношении России в ответ на действия на Украине уже 3-4 апреля, когда в Вашингтоне состоится саммит глав внешнеполитических ведомств стран альянса,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Какие именно меры планируется ввести, госсекретарь не уточнил.