Выравнивание подоходного налога в первую очередь направлено на сферу высоких технологий: Пашинян

Выравнивание подоходного налога в проекте Налогового кодекса в первую очередь, направлено на сферу высоких технологий, на открытие новых рабочих мест с высокой зарплатой.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя доклад о ходе и результатах реализации программ правительства.

Депутат от фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян заметил, что в программе правительства прошлого года одним из приоритетных сфер развития экономики было развитие сферы высоких технологий. Он поинтересовался, какие шаги были предприняты в этом направлении.

«Выравнивание подоходного налога в первую очередь направлено на сферу высоких технологий, поскольку в этой сфере мы намерены открыть новые рабочие места и, естественно, поощрять высокие зарплаты», - сказал Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что в октябре 2019 года состоится международный информационный конгресс. Для финансирования этого мероприятия в прошлом году из госбюджета было выделено 1 млрд драмов. Строительство инженерного городка Пашинян также назвал важным приоритетом, который должен состояться.