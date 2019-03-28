СМИ: власти Гватемалы объявили траур в связи с гибелью 30 человек в ДТП

Власти Гватемалы решили объявить трехдневный траур в связи с тяжелыми последствиями ДТП, в результате которого в муниципалитете Науала (департамент Солола) погибли 30 человек. Об этом говорится в сообщении гватемальского правительства, распространенном в среду в столице центральноамериканской страны, передало агентство EFE.

"С четверга на три дня объявляется национальный траур в память о погибших [в результате ДТП], - говорится в документе. В нем также выражаются соболезнования и "солидарность с родными и близкими" жертв трагического инцидента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду по неустановленным пока причинам в муниципалитете Науала грузовик врезался в толпу людей, которая, по предварительным данным, собралась, чтобы посмотреть на последствия другой автокатастрофы. Как сообщил источник в пожарной службе Гватемалы, в результате ДТП пострадали три человека, которые доставлены в госпиталь.

Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил соболезнования в связи с ДТП. "Я с большим сожалением отмечаю трагедию в муниципалитете Науала... В настоящее время мы координируем действия по оказанию полной поддержки семьям погибших", - написал он на своей странице в Twitter.