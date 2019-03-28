Спад в сфере сельского хозяйства был связан и с теневыми садами

Зарегистрированный в прошлом году спад в сфере сельского хозяйства Армении был связан с рядом факторов: вредителями, неправильным планированием, а также теневыми садами, которые правительство раскрыло. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя доклад о ходе выполнения программы правительства. Депутат от фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян заметил, что по программе правительства прошлого года приоритетными направлениями экономического развития были отмечены сельское хозяйство и сфера высоких технологий, однако в сельском хозяйстве в прошлом году был зафиксирован спад на 7,6.

«В прошлом году были выборы премьер-министра, были внеочередные парламентские выборы, выборы мэра, революция. И после этой революции правительству удалось не только сохранить стабильность, но и избежать экономических рецессионных процессов, обеспечить рост экономики. В это время был и спад в сельском хозяйстве. Этот спад был связан с вредителями, неправильным планированием, а также с существованием теневых садов, которые мы раскрыли», - сказал Пашинян.