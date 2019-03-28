В Техуте мы дошли до этапа, когда происходят реальные действия: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что на Техутском месторождении в ближайшие 1 - 1,5 месяцев начнется процесс привлечения реальной рабочей силы, люди начнут работать. Как сообщает «Арменпресс», в Национальном собрании, в ходе обсуждения доклада о ходе выполнения и результатах программы правительства Армении, отвечая на вопрос депутата от ППА Артура Григоряна, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что в Техуте достигли этапа реальных действий. «Мы надеемся что в ближайшие 1-1,5 месяцев там начнется процесс привлечения реальной рабочей силы, то есть люди начнут работать. Мне вчера сказали, что уже решаются проблемы административного порядка, будут решены и вопросы подготовительного порядка, после чего начнется следующий этап», - сказал Пашинян.

Премьер-министр коснулся также проблем, связанных с металлодобывающими рудниками, которые имеют лицензию на эксплуатацию, однако долгие годы не эксплуатируются. «В связи с металлодобывающими рудниками очень важно, чтобы мы внесли определенные законодательные изменения в систему оценки воздействия на окружающую среду, чтобы в следующий раз не предстать перед такой же ситуацией, когда после ОВОС, сформированного нашим законодательством, будем вынуждены выдавать деньги из государственного бюджета и приглашать международного эксперта для оценки ситуации. Мы должны создать такую систему, которая бы исключила все коррупционные риски, и второе, оценка воздействия на окружающую среду была бы надежной, чтобы на основе этого документа мы смогли бы принимать конкретные решения», - заключил Пашинян.