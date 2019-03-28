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SANA сообщило об ударе ВВС Израиля на сирийский Алеппо


ВВС Израиля совершили налет на индустриальную зону к северу от города Алеппо в Сирии, сообщили сирийские СМИ.

"Израильские агрессоры нанесли удар по некоторым позициям в индустриальной зоне Шейх Наджар, несколько вражеских ракет было сбито", - заявил представитель сирийского военного командования.

По его словам, в результате налета причинен материальный ущерб,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время, западные СМИ, ссылаясь на данные сирийской оппозиции, сообщают, что удар был нанесен по позициям иранских войск в этом районе. В Алеппо нарушено электроснабжение.

Газета The Jerusalem Post сообщила, ссылаясь на правозащитные организации, что в результате удара в Алеппо погибли 10 человек, имеются раненые.

 

 




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