Правительство Армении получит заключение международной экспертизы: Никол Пашинян коснулся проблемы месторождения Амулсара

Правительство Армении выделило из госбюджета 300 тысяч долларов авторитетной международной компании для проведения экспертизы на месторождении Амулсара.

Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании во время обсуждения доклада о ходе выполнения и результатах программы правительства РА заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от ППА Артура Григоряна.

«Экспертиза даст ответ на вопрос, приемлемы ли те экологические риски, которые могут возникнуть в случае эксплуатации месторождения Амулсара, будут ли они управляемы или нет. Я говорю это откровенно. Если заключение будет отрицательным, то есть будет сказано, что здесь есть экологические риски для Джермукской водной системы и озера Севан, то эта программа вообще закроется. Если скажут, что эти риски невелики, то есть управляемы, программа будет работать», - отметил премьер. Никол Пашинян признает, что проблема немного затянулась. По его словам, проблема затянулась и потому, что эксплуатирующая месторождение компания «Лидиан», по сути, отказалась сотрудничать с правительством. «Если вы помните, я поехал в Джермук, собрал всех, сказал, давайте работать в трехстороннем формате, чтобы прийти к выводам, основанным на фактах. Моя проблема в том, что у меня нет какой-либо основы для принятия решения, поскольку и наши специалисты, и правительство, и Министерство охраны природы соглашаются, что в системе оценки воздействия на окружающую среду есть пробелы, есть недостатки. Я пригласил министра охраны природы, я задал вопрос: «Есть эта ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду), вы лично гарантируете, что то, что здесь написано правильно, он сказал: «Нет, я не могу гарантировать». Следовательно, возникла необходимость пригласить экспертизу, которая и станет основой для наших действий. Я не хочу, не могу принять приблизительное решение, на глаз. Что будет в этом заключении, то и правительство воплотит в жизнь», - заключил премьер-министр.