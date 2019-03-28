В Венесуэле объявили четверг третьим выходным подряд из-за блэкаута

Правительство Венесуэлы на фоне продолжающегося масштабного блэкаута в стране сделало четверг, 28 марта, третьим на этой неделе выходным днем, сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

"Напряженно занимаясь восстановлением национальной энергосистемы, боливарианское правительство приняло решение остановить рабочую деятельность и школьные занятия завтра, в четверг, 28 марта", - написал он в своем Twitter.

Минувшие вторник и среда также были ранее объявлены выходными днями в Венесуэле,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Второе за последнее время массовое отключение электричества зафиксировано в ночь на вторник в Венесуэле. По данным энергетиков, оно затронуло 88% территории страны. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах.