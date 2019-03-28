Трамп высказался за хорошие отношения США с Россией и Китаем

- Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить хорошие отношения с Россией и Китаем, отметив при этом, что проводит жесткую политику в отношении Москвы.

"Никто не проводил более жесткую, чем Дональд Трамп, линию в отношении России", -сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Однако, по его словам, он хочет, чтобы "с Россией были отличные отношения", что также относится и к Китаю. Тем не менее, "фэйковые" СМИ искажают его намерения, подавая их как нечто опасное,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вместе с тем, американский президент отметил, что, Россия никаким образом не повлияла на итоги президентских выборов 2016 года и не пыталась его скомпрометировать.

"Могу сказать по поводу России. Если бы у них на меня что-нибудь было, все бы было оглашено уже давно", - заявил он, добавив, что надеется на то, что все же сможет поладить с Россией.

Тем не менее, Трамп считает, что Россия хотела бы видеть на посту президента США Хиллари Клинтон.