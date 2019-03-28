Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

Из Дорожного департамента Министерства инфраструктур Грузии Министерству транспорта, связи и информационных технологий РА сообщают, что по положению на 10:00 28-го марта дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.