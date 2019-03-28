Постпред Сирии при ООН предложил США подарить Израилю пару штатов

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари осудил признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами и предложил подарить израильскому коллеге Южную Каролину.

"В Соединенных штатах есть достаточно земель, которые простираются на большие расстояния. Дайте их Израилю. Северную или Южную Каролину. Почему бы Южную Каролину не отдать? Это хороший участок земли. Ну подарите Израилю пару штатов, если администрация действительно хочет получить израильскую поддержку", - заявил Джаафари, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с решением США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он отметил, что "сирийские арабские Голаны - это наша территория, и она к нам вернется".

"Не заблуждайтесь, думая, что когда-то эта земля будет вашей из-за лицемерия или из-за того, что вы стали пешкой в предвыборной игре, когда вы поддерживаете друг друга с тем, чтобы Израиль смог добиться успеха в своих выборах, а Америка получила поддержку израильских лоббирующих групп в США", - сказал постпред Сирии, обращаясь к израильскому коллеге.