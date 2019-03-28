В 9 туре чемпионата Европы по шахматам Мартиросян и Мовсесян одержали победы

На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам состоялись партии 9-го тура.

Как передает «Арменпресс», из представителей Армении победу одержали Айк Мартиросян и Сергей Мовсесян. Свои партии вничью завершили Самвел Тер-Саакян, Роберт Ованнисян и Шант Саргсян. Потерпели поражение Арман Пашикян, Мануэл Петросян и Грант Мелкумян.

По завершении этого тура Самвел Тер-Саакян набрал 6,5 очков и вновь отстает от лидера на пол-очка.